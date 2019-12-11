Полиция ищет пропавшего в Валга 60-летнего мужчину с проблемами со здоровьем

Мужчина ушел из дома без телефона и документов, поэтому с ним нельзя связаться. Куда он направился — неизвестно.

У Айвара есть проблемы со здоровьем и он может подвергнуть себя опасности.

Полиция проверила округу улицы Куперьянова, где мужчина сейчас живет, а также деревню Раавитса, где он проживал ранее. В медицинские учреждения он также не попадал.

На Айваре клетчатая куртка, черные штаны, черная шапка и резиновая обувь. Он 180 см ростом, с седыми волосами и бородой, носит очки.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, связаться по номеру 112.