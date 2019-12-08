Полиция ищет пропавшего в Тарту 25-летнего мужчину

В субботу вечером в полицию поступило сообщение, что 25-летний Айти пропал в пятницу. По словам близких, известно, что Айти позвонил в ночь на пятницу другу, а затем пошел через пешеходный мост Туру и должен был прийти в общежитие на Нарвском шоссе. На телефонные звонки мужчина не отвечает, также не удается с ним связаться через социальную сеть.
Айти крепкого телосложения. В последний раз он был одет в черную куртку, светло-бежевую вельветовую водолазку и черные джинсы, на голове шапка-ушанка. При себе у него была маленькая сумка для ноутбука вместе с ноутбуком. Айти носит очки.
Всех, кто увидит изображенного на фотографии мужчину, просят немедленно связаться с полицией, позвони по номеру экстренной помощи 112.
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