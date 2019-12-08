Полиция ищет пропавшего в Тарту 25-летнего мужчину

Айти крепкого телосложения. В последний раз он был одет в черную куртку, светло-бежевую вельветовую водолазку и черные джинсы, на голове шапка-ушанка. При себе у него была маленькая сумка для ноутбука вместе с ноутбуком. Айти носит очки.

Всех, кто увидит изображенного на фотографии мужчину, просят немедленно связаться с полицией, позвони по номеру экстренной помощи 112.