Полиция ищет пропавшего в Таллинне 7-летнего мальчика

В Центр тревоги родные сообщили о пропаже мальчика сегодня в 14 часов. В последний раз его видели у гимназии на Метсавахи-теэ примерно в 12 часов.

Морган мог заблудиться, когда поехал на автобусе домой. Его телефон выключен.

Его рост примерно 140 см, у него светлые короткие волосы. На нем синяя куртка, темные брюки и черные кроссовки. У Моргана при себе синий рюкзак, на котором нарисован футбольный мяч.

Полицейские активно ищут мальчика, они поговорили с его близкими и классным руководителем, а также проверили возможный маршрут ребенка. Близкие связались с автобусными фирмами, чтобы проверить, в каком направлении мог уехать Морган.

Просим всех, кто видел мальчика или знает, где он находится, сразу же позвонить на 112.