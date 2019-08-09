Полиция ищет пропавшего в Таллинне 51-летнего Сергея
Полиция просит помощи в поисках 51-летнего Сергея, который пропал в Таллинне. Последний раз проживающие в Нарве близкие общались с ним 25 июля. С этого времени с мужчиной невозможно связаться и неизвестно, где он может находиться.
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