Полиция ищет пропавшего в Таллинне 51-летнего Сергея

Полицейские общались с родственниками и работодателем Сергея и проверили его место жительства, но пока найти его не удалось.

Рост Сергея 175 см, он крепкого телосложения. У него короткие волосы с проседью, он носит очки. Неизвестно, во что он может быть одет.

Всех, кто знает, где может находиться Сергей, просим связаться с полицией по номеру Центра тревоги 112 или номеру Нарвского отделения полиции 5196 7060.