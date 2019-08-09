Полиция ищет пропавшего в Таллинне 51-летнего Сергея

Полиция просит помощи в поисках 51-летнего Сергея, который пропал в Таллинне. Последний раз проживающие в Нарве близкие общались с ним 25 июля. С этого времени с мужчиной невозможно связаться и неизвестно, где он может находиться.
Полицейские общались с родственниками и работодателем Сергея и проверили его место жительства, но пока найти его не удалось.
Рост Сергея 175 см, он крепкого телосложения. У него короткие волосы с проседью, он носит очки. Неизвестно, во что он может быть одет.
Всех, кто знает, где может находиться Сергей, просим связаться с полицией по номеру Центра тревоги 112 или номеру Нарвского отделения полиции 5196 7060.
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