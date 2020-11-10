Полиция ищет пропавшего в Таллинне 11-летнего Игната

Сегодня примерно в семь часов утра ушел из дома в Ыйсмяэ 11-летний Игнат, который не пришел в школу и не вернулся домой.
С Игнатом не удается связаться, его мобильный телефон выключен. По имеющейся информации, ребенок мог поехать в Силламяэ или Тарту.
Его рост — 135 см. На ребенке была пестрая синяя зимняя куртка (на фото) и синие кроссовки.
Всех, кто видел соответствующего описанию мальчика, просят позвонить на номер 112.
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