10.11.2020, 16:14

Полиция ищет пропавшего в Таллинне 11-летнего Игната

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Полиция ищет пропавшего в Таллинне 11-летнего Игната
Politsei foto

Сегодня примерно в семь часов утра ушел из дома в Ыйсмяэ 11-летний Игнат, который не пришел в школу и не вернулся домой.

С Игнатом не удается связаться, его мобильный телефон выключен. По имеющейся информации, ребенок мог поехать в Силламяэ или Тарту.

Его рост — 135 см. На ребенке была пестрая синяя зимняя куртка (на фото) и синие кроссовки.

Всех, кто видел соответствующего описанию мальчика, просят позвонить на номер 112.

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