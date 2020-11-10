Полиция ищет пропавшего в Таллинне 11-летнего Игната

С Игнатом не удается связаться, его мобильный телефон выключен. По имеющейся информации, ребенок мог поехать в Силламяэ или Тарту.

Его рост — 135 см. На ребенке была пестрая синяя зимняя куртка (на фото) и синие кроссовки.

Всех, кто видел соответствующего описанию мальчика, просят позвонить на номер 112.

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