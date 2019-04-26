Полиция ищет пропавшего в Пылвамаа 60-летнего Ханса

Сегодня полиция получила сообщение, что вчера пропал живущий в деревне Партси в Пылвамаа мужчина, который, не сказав ни слова близким, уехал из дома на велосипеде и до сих пор не вернулся. По словам близких, здоровье у мужчины хорошее, но в незнакомом месте он может растеряться и из-за этого оказаться в опасности.

Рост Ханса — примерно 175 см. У него короткие седые волосы, и он носит очки. Он может быть одет в спортивную куртку, темные брюки и темные низкие резиновые сапоги.

Если кто-то сегодня видел соответствующего описанию мужчину или знает, где может быть Ханс, просят сообщить об этом в полицию по номеру 112.