Полиция ищет пропавшего в Нарве 65-летнего Сергея
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 65-летнего Сергея, чья жизнь может находиться в опасности.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 65-летнего Сергея, чья жизнь может находиться в опасности.
По первоначальным данным, Сергей может находиться в Аувере.
Рост Сергея — примерно 165 см, худощавого телосложения, у него короткие седые волосы.
Уходя из дома, на Сергее была темная кепка, рубашка в клеточку, зеленая куртка и зеленые резиновые сапоги.
По одной из версий, вчера в промежутке времени между 12.30 и 15.00, неподалеку от Прибалтийской электростанции мужчина мог голосовать на обочине и уехать с кем-то в неизвестном направлении. Просим связаться возможного человека, который мог подвозить подходящего под описания мужчину, а также всех, кто видел Сергея, по номеру телефона 58879537, электронной почте vladimir.lossev@politsei.ee или по номеру Центра тревоги 112.
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