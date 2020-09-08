Полиция ищет пропавшего в Нарве 65-летнего Сергея

По первоначальным данным, Сергей может находиться в Аувере.

Рост Сергея — примерно 165 см, худощавого телосложения, у него короткие седые волосы.

Уходя из дома, на Сергее была темная кепка, рубашка в клеточку, зеленая куртка и зеленые резиновые сапоги.

По одной из версий, вчера в промежутке времени между 12.30 и 15.00, неподалеку от Прибалтийской электростанции мужчина мог голосовать на обочине и уехать с кем-то в неизвестном направлении. Просим связаться возможного человека, который мог подвозить подходящего под описания мужчину, а также всех, кто видел Сергея, по номеру телефона 58879537, электронной почте vladimir.lossev@politsei.ee или по номеру Центра тревоги 112.