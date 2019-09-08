Полиция ищет пропавшего в Мустамяэ 88-летнего Лембита

На мужчине могут быть надеты черная флисовая кофта, спортивные штаны и домашние тапочки. Лембит 175 см ростом, среднего телосложения и с седыми короткими волосами.

Он и ранее терялся на улице, но тогда его удавалось быстро найти недалеко от дома. На этот раз патрули проверили округу, но так и не нашли мужчину.

Если вы видели Лембита или знаете что-то о его местоположении, полиция просит сообщить по номеру 112.