08.09.2019, 21:09
Полиция ищет пропавшего в Мустамяэ 88-летнего Лембита
Полиция просит помощи в поисках 88-летнего Лембита, который в воскресенье утром ушел из своего дома на Вильде теэ в Таллинне в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.
Полиция просит помощи в поисках 88-летнего Лембита, который в воскресенье утром ушел из своего дома на Вильде теэ в Таллинне в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.
На мужчине могут быть надеты черная флисовая кофта, спортивные штаны и домашние тапочки. Лембит 175 см ростом, среднего телосложения и с седыми короткими волосами.
Он и ранее терялся на улице, но тогда его удавалось быстро найти недалеко от дома. На этот раз патрули проверили округу, но так и не нашли мужчину.
Если вы видели Лембита или знаете что-то о его местоположении, полиция просит сообщить по номеру 112.
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