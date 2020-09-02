Полиция ищет пропавшего в марте 59-летнего мужчину

Полиции сообщили об исчезновении Уно 24 августа, после чего сразу же начались поиски мужчины. Близкие и родственники Уно не видели и не общались с ним с начала марта.

Мобильный телефон Уно не использует.

Мужчина худощавого телосложения, у него темные седоватые волосы. Часто употребляет алкогольные напитки.

Если вы видели Уно или у вас есть информация о его местонахождении, полиция просит сообщить об этом по телефонам 53493773, 112 или по электронной почте robert.vahter@politsei.ee.