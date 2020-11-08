Полиция ищет пропавшего в Ласнамяэ 71-летнего Валентина
Полиция ищет пропавшего в Ласнамяэ 71-летнего Валентина, который ушел из дома на Линнамяэ теэ примерно в 9 часов утра.
Полиция ищет пропавшего в Ласнамяэ 71-летнего Валентина, который ушел из дома на Линнамяэ теэ примерно в 9 часов утра.
Уходя из дома, Валентин сказал, что пойдет в район Прийсле. Обеспокоенные родные сообщили об исчезновении пожилого человека в Центр тревоги в 18 часов.
Полицейские сразу же начали поиски и проверили места, где он мог бы находиться, но пока поиски не принесли результата.
Общественным транспортом Валентин не пользуется, мобильного телефона у него при себе нет. У Валентина могут быть проблемы с памятью.
Его рост — 190 см, он плотного телосложения. На нем черная куртка, черные спортивные брюки, черная обувь, красная рубашка в клетку и зеленая кепка.
Всех, кто сегодня видел Валентина, просим позвонить на 112 или написать на адрес pohja.korrapidaja@politsei.ee.
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