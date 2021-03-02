Полиция ищет пропавшего в Ласнамяэ 12-летнего мальчика

На мальчике серо-черная куртка, черная шапка, черные джинсы и сапоги, с собой рюкзак „Puma“. Его рост 165 см, у него светлые волосы средней длины.

Полицейские занимаются поисками Маттиаса и проверяют места, где мальчик может находиться. Просим всех, кто видел мальчика, позвонить на номер 112.