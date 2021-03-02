02.03.2021, 22:27
Полиция ищет пропавшего в Ласнамяэ 12-летнего мальчика
Полиция просит помощи в поисках 12-летнего Маттиаса, который ушел сегодня из дома в Ласнамяэ примерно в 13 часов и до сих пор не вернулся. Близким не удается с ним связаться.
Полиция просит помощи в поисках 12-летнего Маттиаса, который ушел сегодня из дома в Ласнамяэ примерно в 13 часов и до сих пор не вернулся. Близким не удается с ним связаться.
На мальчике серо-черная куртка, черная шапка, черные джинсы и сапоги, с собой рюкзак „Puma“. Его рост 165 см, у него светлые волосы средней длины.
Полицейские занимаются поисками Маттиаса и проверяют места, где мальчик может находиться. Просим всех, кто видел мальчика, позвонить на номер 112.
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