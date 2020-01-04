Полиция ищет пропавшего в Курессааре 62-летнего Тармо

По первоначальной информации, он мог направляться в сторону полуострова Сырве на общественном транспорте. Полиция ищет его как у дома, так и у друзей и знакомых, но пока он не был найден. Поиски мужчины продолжаются.

Из дома он вышел в зеленой куртка, темно-коричневых штанах, коричневых ботинках, на голове у него черная шапка. Всем, кто видели Тармо после первого января — просьба связаться с полицией по номеру 112.