04.01.2020, 18:42
Полиция ищет пропавшего в Курессааре 62-летнего Тармо
Тармо ушел из своего дома примерно в 9 часов утра 1-го января. Он до сих пор не вернулся, у него нет с собой телефона.
Тармо ушел из своего дома примерно в 9 часов утра 1-го января. Он до сих пор не вернулся, у него нет с собой телефона.
По первоначальной информации, он мог направляться в сторону полуострова Сырве на общественном транспорте. Полиция ищет его как у дома, так и у друзей и знакомых, но пока он не был найден. Поиски мужчины продолжаются.
Из дома он вышел в зеленой куртка, темно-коричневых штанах, коричневых ботинках, на голове у него черная шапка. Всем, кто видели Тармо после первого января — просьба связаться с полицией по номеру 112.
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