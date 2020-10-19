Полиция ищет пропавшего в Кохтла-Ярве Алексея

Сегодня примерно в час дня близкие Алексея сообщили полиции, что Алексея нет дома. В последний раз Алексея видели его соседи 13 октября.

Полиция проверила возможные места, где Алексей мог находиться, но его не нашли. Полиция проконтролировала также больницу и арестный дом, однако и там мужчины не было.

Рост Алексея – 160 см, мужчина полного телосложения. У него короткие русые волосы и на носу шрам. Уходя из дома, Алексей мог быть одет в темно-синюю куртку с желтыми вставками, темно-серый спортивный костюм и низкие резиновые сапоги. Телефона у мужчины нет.

Полиция просит всех, кто видел соответствующего описаниям мужчину, сообщить об этом по экстренному номеру 112.

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