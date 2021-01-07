Полиция ищет пропавшего в Кохтла-Ярве 13-летнего Витю
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 13-летнего Вити, который 3 января покинул место лечения в Кохтла-Ярве и до сих пор не вернулся. Витя может находиться в Раквере, Тапа, Кунда или в Винни, где он проживает, но не исключено, что мальчик может находиться и в другом месте.
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