Полиция ищет пропавшего в Кохтла-Ярве 13-летнего Витю

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 13-летнего Вити, который 3 января покинул место лечения в Кохтла-Ярве и до сих пор не вернулся. Витя может находиться в Раквере, Тапа, Кунда или в Винни, где он проживает, но не исключено, что мальчик может находиться и в другом месте.
Последний раз близкие контактировали с Витей 4 января, и после этого телефон мальчика был отключен. Полиция пообщалась с родными, друзьями и знакомыми Вити, а также проверила возможные места в Кохтла-Ярве, Раквере, Кунда, Тапа и Винни, где мальчик может находиться, однако он до сих пор не найден. Витя и ранее убегал из дома, однако либо возвращался сам, либо его доставляла домой полиция.
Рост Вити — 150 см, и он худощавого телосложения. Когда он покидал дом, на нем была надета темная куртка. Мальчик обычно носит на голове капюшон.
Полиция просит людей, которые видели Витю или знают, где он может находиться, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.
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