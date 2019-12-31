Полиция ищет пропавшего в Ида-Вирумаа 61-летнего Вячеслава
Полиция просит помощи в установлении местонахождения ушедшего из дома призрения в волости Люганузе 61-летнего Вячеслава.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения ушедшего из дома призрения в волости Люганузе 61-летнего Вячеслава.
В полицию вечером 30 декабря сообщили, что Вячеслав ушел из расположенного в волости Люганузе дома призрения. Полицейские начали поиски мужчины в окрестностях, но до сих пор его местонахождение установить не удалось.
На основании собранной до сих пор информации есть основание считать, что Вячеслав мог, голосуя на дороге, двинуться в сторону Таллинна или Пярну. Вячеслав высокого роста. Мужчина может быть одет в синий свитер и брюки темного цвета.
Полиция просит всех, кто видел Вячеслава или располагает информацией о его местонахождении, связаться с полицией, позвонив по номеру 112.
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