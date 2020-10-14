Полиция ищет пропавшего Дмитрия. Без посторонней помощи мужчина не справится

Дмитрий уехал на велосипеде в неизвестном направлении вчера после обеда, мобильного телефона у него при себе нет. По собранной на данный момент информации есть основание опасаться, что что без посторонней помощи жизнь и здоровье мужчины могут быть в опасности.

Близкие и полиция искали мужчину в различных местах, основательно проверив дороги и улицы, которыми он обычно пользуется, например, Таллиннское шоссе и окрестности Силламяэ со стороны Сиргала и Вийвиконна. В местных медицинских учреждениях его нет, нет информации о Дмитрии у и его друзей и знакомых. Поиски продолжаются.

При себе у Дмитрия был рюкзак. На нем были ветрозащитные брюки со светоотражательными элементами, черная куртка с капюшоном и золотыми полосками на рукавах и синяя кепка.

Просим всех, кто видел Дмитрия или знает, где он находится, сразу же позвонить на 112.