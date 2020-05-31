Полиция ищет пропавшего близ столичного кладбища Лийва 56-летнего Олега

Олег находился со знакомыми на кладбище и в какой-то момент исчез из виду.

Рост Олега — 180 см, он одет в куртку и брюки из светлой джинсовой ткани, на голове у него серая кепка. Из-за состояния своего здоровья Олег не может адекватно воспринимать окружающую действительность и самостоятельно найти дорогу домой.

Полиция просит всех, кто что-то знает о местонахождении Олега или видел его, незамедлительно сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.

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