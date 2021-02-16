Полиция ищет пропавшего 46-летнего мужчину
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 46-летнего Янара, который последний раз выходил на связь с близкими в прошедшие выходные.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 46-летнего Янара, который последний раз выходил на связь с близкими в прошедшие выходные.
15 февраля полиция получила сообщение, что близкие не могут уже в течение суток связаться с проживающим в Тарту 46-летним Янаром. Мобильный телефон мужчины отключен.
Приметы пропавшего: рост около 180 см, темные волосы, среднего телосложения, может быть одет в куртку темно-зеленого цвета, синие джинсы и светло-коричневые сапоги.
Если у вас есть информация об изображенном на фотографии мужчине, полиция просит передать ее по телефону 112.
В случае, если мужчина сам не хочем, чтобы о его местонахождении узнали близкие, то полиция с пониманием относится к такому желанию. Правоохранителям нужно, чтобы он сам в этом случае подтвердил, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
«Мне о Вас рассказывали другое»: Рошаль ответил жене Навального
Мошенники запустили стрим от лица Dendi: подробности
В Латвии дали оценку российской вакцине от COVID-19 "Спутник V"
Умирающий от COVID мужчина шокировал родных последними словами