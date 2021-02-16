Полиция ищет пропавшего 46-летнего мужчину

15 февраля полиция получила сообщение, что близкие не могут уже в течение суток связаться с проживающим в Тарту 46-летним Янаром. Мобильный телефон мужчины отключен.

Приметы пропавшего: рост около 180 см, темные волосы, среднего телосложения, может быть одет в куртку темно-зеленого цвета, синие джинсы и светло-коричневые сапоги.

Если у вас есть информация об изображенном на фотографии мужчине, полиция просит передать ее по телефону 112.

В случае, если мужчина сам не хочем, чтобы о его местонахождении узнали близкие, то полиция с пониманием относится к такому желанию. Правоохранителям нужно, чтобы он сам в этом случае подтвердил, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.