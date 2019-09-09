Полиция ищет пропавшего 13-летнего Кевина
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 13-летнего Кевина, который 28 августа не пришел в спецшколу в Тартумаа и его местонахождение до сих пор неизвестно.
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 13-летнего Кевина, который 28 августа не пришел в спецшколу в Тартумаа и его местонахождение до сих пор неизвестно.
Известно, что подросток должен был вернуться с визита домой на учебу в спецшколу, но в школу он не явился и домашние не знают, куда он мог пойти.
Мальчик и раньше неоднократно самовольно уходил так, что близкие не знали, где он проводит время. В те разы его находили и отвозили обратно к домашним или в спецшколу.
Кевин может передвигаться в районе Раквере, но не исключены и другие регионы. Неизвестно, во что он одет, и мобильный телефон мальчик выключил.
Если у кого-то есть информация о возможном местонахождении Кевина, просят сообщить об этом в полицию по номеру 112.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Ученых из США заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Страны, где не любят русских туристов
Колония летнего режима: дети со всей России стали рабами в Анапе
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске