Полиция ищет пропавшего 13-летнего Кевина

Известно, что подросток должен был вернуться с визита домой на учебу в спецшколу, но в школу он не явился и домашние не знают, куда он мог пойти.

Мальчик и раньше неоднократно самовольно уходил так, что близкие не знали, где он проводит время. В те разы его находили и отвозили обратно к домашним или в спецшколу.

Кевин может передвигаться в районе Раквере, но не исключены и другие регионы. Неизвестно, во что он одет, и мобильный телефон мальчик выключил.

Если у кого-то есть информация о возможном местонахождении Кевина, просят сообщить об этом в полицию по номеру 112.