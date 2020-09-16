Полиция ищет отправившегося из Нарвы в Таллинн 16-летнего Артема

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 16-летнего Артема, который может находиться в Таллинне.
Вчера, 15 сентября, мать мальчика сообщила в полицию, что ее 16-летний сын отправился из Нарвы в Таллинн и его местонахождение невозможно установить.
У матери был последний контакт с сыном по телефону вчера вечером, когда он позвонил с незнакомого номера и сообщил, что нашел в Таллинне работу. После звонка юноша ушел от человека, с чьего телефона он звонил. У Артема своего телефона нет.
Поступавшие до сих пор сообщения указывают на то, что Артем может находиться в Таллинне на улице Сыле или в районе Старого города.
Рост Артема — 170 см, он худощавого телосложения, у него светлые волосы. Информация об одежде отсутствует.
Если кто-то видел соответствующего описанию юношу или знает, где он может находиться, просят сообщить об этом по номеру 112.
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