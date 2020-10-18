Полиция ищет 80-летнюю Нину: у нее проблемы с памятью
Полиция просит помощи в поисках 80-летней Нины, которая 17 октября вечером покинула свой дом и не вернулась.
Полиция просит помощи в поисках 80-летней Нины, которая 17 октября вечером покинула свой дом и не вернулась.
Вчера в 22 часа вечера полиция получила сообщение, что в Вильяндимаа в деревне Ванамыйза пожилая женщина ушла в неизвестном направлении. Близкие сказали, что у нее проблемы с памятью, поэтому она может не найти дом без посторонней помощи.
Полиция сразу начала поиски. К работе подключились дроны, служебные собаки и инфракрасные камеры. Изначально проверили местность вокруг дома и соседние здания.
Нина низкого роста — примерно 150 сантиметров. У нее темные короткие волосы. Уходя из дома, на ней были красная флисовая куртка и серая шапка. Если вы знаете, где она находится — позвоните 112.
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