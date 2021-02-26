Полиция ищет 34-летнего Ристо. Он может передвигаться на синем Ford Mondeo
Полиция просит помощи в поисках 34-летнего Ристо, который до сих пор не вернулся домой в деревню Тилга в волости Элва.
Полиция просит помощи в поисках 34-летнего Ристо, который до сих пор не вернулся домой в деревню Тилга в волости Элва.
Мужчина может передвигаться на синем легковом автомобиле Ford Mondeo Turnier с номерами 644THC.
Последний раз близкие связывались с Ристо днем 25 февраля. Мобильный телефон он оставил дома. Полиция отмечает, что время от времени у мужчины возникают проблемы со здоровьем, в связи с чем с ним может что-то случиться.
Рост Ристо около 170 см, телосложение среднее. Скорее всего, одет в рабочую одежду: темно-синие штаны и брюки, черную шапку.
Полиция просит всех, кто видел Ристо или его автомобиль, сообщить об этом по номеру 112.
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