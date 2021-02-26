Полиция ищет 34-летнего Ристо. Он может передвигаться на синем Ford Mondeo

Мужчина может передвигаться на синем легковом автомобиле Ford Mondeo Turnier с номерами 644THC.

PPA

Последний раз близкие связывались с Ристо днем 25 февраля. Мобильный телефон он оставил дома. Полиция отмечает, что время от времени у мужчины возникают проблемы со здоровьем, в связи с чем с ним может что-то случиться.

Рост Ристо около 170 см, телосложение среднее. Скорее всего, одет в рабочую одежду: темно-синие штаны и брюки, черную шапку.

Полиция просит всех, кто видел Ристо или его автомобиль, сообщить об этом по номеру 112.

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