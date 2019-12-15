Полиция ищет 26-летнюю девушку

Полиция разыскивает 26-летнюю Элайзу, которая покинула медучреждение в Таллинне и не появилась дома.
Близкий Элайзы сообщил, что она не добралась до своего дома и он не может с ней связаться. Полиция проверила возможное местонахождение девушки, но там ее не было.
Рост Элайзы 158 сантиметров, она худая, у нее коричневый цвет волос. Когда она вышла из медучреждения, на ней были темные брюки, темно-серое полупальто и шарф. Ее мобильный телефон выключен.
Полиция просит помощи - любую информацию нужно сообщить по номеру 112, есть основание полагать, что ее жизни грозит опасность.
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