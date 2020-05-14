Полиция ищет 16-летнюю Сандру из Валга, которая ушла из детдома и не вернулась
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летней Сандры, которая 12 мая ушла из детского семейного дома в Валга и до сих пор не вернулась.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летней Сандры, которая 12 мая ушла из детского семейного дома в Валга и до сих пор не вернулась.
Сандра и раньше уходила из детдома, но при содействии бдительных людей или полиции находилась и ее возвращали.
Полицейские побеседовали с близкими и знакомыми девочки, также проверили места, где она может находиться, но это не принесло результатов.
Рост Сандры около 175 см, она худощавого телосложения, у нее длинные черные волосы. На девушке была белая куртка, джинсы и черные кроссовки.
Полиция просит всех, кто видел Сандру или располагает информацией о ее местонахождении, позвонить по номеру 112.
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