Полиция ищет 16-летнюю Сандру из Валга, которая ушла из детдома и не вернулась

Сандра и раньше уходила из детдома, но при содействии бдительных людей или полиции находилась и ее возвращали.

Полицейские побеседовали с близкими и знакомыми девочки, также проверили места, где она может находиться, но это не принесло результатов.

Рост Сандры около 175 см, она худощавого телосложения, у нее длинные черные волосы. На девушке была белая куртка, джинсы и черные кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Сандру или располагает информацией о ее местонахождении, позвонить по номеру 112.