Полиция и спасатели подвели итоги рождественских праздников: нетрезвые водители и домашнее насилие

"В рождественские дни мы проверили около 600 водителей автомобилей, признаки алкогольного опьянения были примерно у 60 человек, что больше обычно. Также в праздничные дни было около 90 случаев домашнего насилия — эта цифра превышает обычные показатели", — сказал "Актуальной камере" чиновник Департамента полиции и погранохраны Таго Трей.

В полиции отметили, что 80% людей носят маски в помещениях и соблюдают дистанцию. Больше всего нарушений — в маленьких магазинах и на заправках, где люди обычно проводят мало времени.

У спасателей в основном были вызовы, связанные с поваленными деревьями и происшествиями на льду.