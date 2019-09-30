30.09.2019, 18:02

Полиция и прокуратура: все доказательства говорят, что Айвар Рехе покончил с собой


rus.delfi.ee
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Politsei otsis Aivar Rehet päevi, kuid ei leidnud teda kõige elementaarsemast otsimispaigast.
Aivar Rehe koduhoov 25.09.2019Foto: Andres Putting

Полиция и прокуратура подтверждают, что все имеющиеся доказательства и информация прямо указывают на то, что имело место самоубийство. На сегодняшний день это подтвердил и судебный врач", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Оля Кивистик относительно смерти банкира Айвара Рехе.

Она также добавила, что проведенные в последние дни следственные действия не дали ни одного повода усомниться в причине смерти мужчины, все они показывают, что речь идет о самоубийстве.

Сегодня министр внутренних дел Март Хельме провел встречу с главой Департамента полиции Эльмаром Вахером и генпрокурором Лавли Перлинг, чтобы получить обзор о ходе поисков Айвара Рехе.

"В течение сегодняшнего дня должны поступить результаты различных экспертиз. После предварительного анализа этих результатов мы встретимся вновь и наметим, основываясь на результатах, дальнейшие шаги", - сообщил Хельме в пресс-релизе.

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"Встречи убедили меня: несмотря на то, что уголовное дело не было возбуждено, в связи с обстоятельствами смерти проводятся все возможные в рамках законодательства исследования и другие следственные действия. При получении дополнительной информации мы сообщим о ней общественности".

Айвар Рехе был эстонским работником банковской сферы. Он руководил эстонским филиалом банка Danske, который сейчас находится под следствием по делу об отмывании денег. До этого он работал в правлении Hansapank, c 2004 по 2006 годы был директором Налогово-таможенного департамента и директором банка Sampo.

23 сентября полиция получила сообщение, что Айвар Рехе пропал. В 10 часов утра он якобы пошел на прогулку, но если обычно он брал с собой собак, то в этот раз он оставил их дома — как и телефон с кошельком. К обеду он так и не вернулся.

Спустя три дня после исчезновения Рехе его тело нашли в саду собственного дома, тело Рехе пролежало там три дня.

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