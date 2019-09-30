Полиция и прокуратура: все доказательства говорят, что Айвар Рехе покончил с собой

Она также добавила, что проведенные в последние дни следственные действия не дали ни одного повода усомниться в причине смерти мужчины, все они показывают, что речь идет о самоубийстве.

Сегодня министр внутренних дел Март Хельме провел встречу с главой Департамента полиции Эльмаром Вахером и генпрокурором Лавли Перлинг, чтобы получить обзор о ходе поисков Айвара Рехе.

"В течение сегодняшнего дня должны поступить результаты различных экспертиз. После предварительного анализа этих результатов мы встретимся вновь и наметим, основываясь на результатах, дальнейшие шаги", - сообщил Хельме в пресс-релизе.

"Встречи убедили меня: несмотря на то, что уголовное дело не было возбуждено, в связи с обстоятельствами смерти проводятся все возможные в рамках законодательства исследования и другие следственные действия. При получении дополнительной информации мы сообщим о ней общественности".