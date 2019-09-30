Полиция и прокуратура: все доказательства говорят, что Айвар Рехе покончил с собой(10)
Полиция и прокуратура подтверждают, что все имеющиеся доказательства и информация прямо указывают на то, что имело место самоубийство. На сегодняшний день это подтвердил и судебный врач", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Оля Кивистик относительно смерти банкира Айвара Рехе.
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