Полиция и прокуратура просит помощи в поиске подозреваемого в вымогательстве

По словам помощника прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Маарьи-Лийзы Кыйв, полиция задержала также в качестве подозреваемой по данному делу 34-летниюю женщину, но место нахождения Роберта остается неизвестным.

"12 апреля в Йыгевамаа между 56-летним подозреваемым и двумя мужчинами возник сопровождавшийся насилием конфликт. Согласно имеющимся доказательствам, инцидент начался с того, что подозреваемый потребовал под угрозой ножа у одного из мужчин имущество. Увидев угрозу, в ситуацию вмешался 24-летний мужчина, которому подозреваемый нанес ножом телесные повреждения, к счастью, не серьезные. Подозреваемый также получил травмы и нуждался в медицинской помощи, но затем самовольно покинул медицинское учреждение", - сообщила Кыйв.

"Полиция и прокуратура просят всех, кто увидит 56-летнего Роберта, сообщить об этом по телефону 112 или 5281562. Поскольку есть основания подозревать мужчину в совершении тяжких преступлений против личности, рекомендуется не вступать с ним в контакт", - предупреждает прокуратура.

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