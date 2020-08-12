Полиция и прокуратура не дают данные по скрывшемуся после вчерашней аварии водителю
Во вторник в Пярнумаа произошло ДТП: водитель легкового автомобиля врезался в мотоциклиста и скрылся. Ни полиция, ни прокуратура не уточняют, был ли он пойман.
Во вторник в Пярнумаа произошло ДТП: водитель легкового автомобиля врезался в мотоциклиста и скрылся. Ни полиция, ни прокуратура не уточняют, был ли он пойман.
Как вчера сообщалось, в 14.45 на 106-м километре шоссе Таллинн - Пярну - Икла ( в селе Кангру) произошло ДТП: столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл Kawasaki.
Пострадавшего в аварии 33-летнего мотоциклиста доставили скорой помощью в больницу. По словам очевидца происшествия, при транспортировке мужчины использовался вертолет.
Участвовавший в столкновении автомобиль покинул место происшествия, по предварительной информации он направился в сторону Таллинна, сообщила полиция и объявила водителя темного внедорожника в розыск.
Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры не пожелал сегодня уточнить, найден ли разыскиваемый или нет.
Советник по прессе Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд сообщила: "Для того, чтобы выяснить, как точно случилась авария, возбуждено уголовное дело. Сейчас события происшествия еще однозначно не ясны, и подозреваемым никто не признан". На уточняющий вопрос, найден ли предполагаемый виновник, она тоже не ответила.
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