Полиция и LKF напоминают: если ДТП обошлось без жертв, ДТП можно оформить без вызова полиции

Почти 95% ото всех ДТП в Эстонии — это ДТП, которые обходятся без пострадавших. По словам майора полиции Сирле Лойго, с ДТП, в которых нанесен только материальный ущерб, связано большое число вызовов полиции, при этом иногда полицию вызывают, чтобы попросить бланк для оформления ДТП или ручку, в некоторых случаях требовалась оказать помощь переводчика.

„Распространено ошибочное мнение, что всегда надо вызывать полицию, чтобы избежать дальнейших проблем. На самом деле вызывать полицию не надо, если нанесен только материальный ущерб и стороны пришли к соглашению о причине ДТП", — сказала Лойго.

„Но если кто-то пострадал, либо есть подозрение, что водитель пьян, либо невозможно на месте ДТП самим обеспечить безопасность другим участникам дорожного движения, надо обязательно позвонить на номер Центра тревоги 112", — подчеркнула Сирле Лойго.

По словам члена правления Эстонского фонда дорожного страхования Лаури Потсеппа, зачастую ДТП без пострадавших происходят на парковочных площадках торговых центров.

„В этом случае надо заполнить бланк сообщения о ДТП, сделать на месте фото или видео ДТП и участвовавших в нем транспортных средств и обратиться в страховую компанию. На место не надо вызывать полицию, если стороны оформили сами ДТП и на дороге не осталось ничего, что могло бы представлять опасность для других участников движения", — отметил Потсепп.

„Просим водителей иметь при себе в машине ручку и бланк извещения о ДТП, который можно попросить и в своей страховой форме", добавил он.

Как вести себя в случае ДТП?

· Убедитесь, что все люди остались целы и не нуждаются в медицинской помощи. Если есть пострадавшие, обязательно позвоните на номер 112.

· Обеспечьте безопасность на месте ДТП, чтобы последствия происшествия не стали еще более тяжелыми.

· При оформлении ДТП оставайтесь вежливыми и постарайтесь сохранять спокойствие.

· Попытайтесь прийти с другим участником ДТП к соглашению и заполните бланк. Если нет бланка, то ДТП оформить можно и на обычной бумаге.

· Сделай фото или видео с места ДТП так, чтобы были видны автомобили и их регистрационные знаки.