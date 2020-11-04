Полиция и Финансовая инспекция предупреждают о новой схеме телефонных мошенников

Раздается звонок с номера 6970028 и говорящий по-русски мошенник рассказывает, что у вас открыт счет для обмена валют, а затем предлагают закрыть его в качестве отдельной услуги.

Финансовая инспекция предупреждает, что ее сотрудники не делают таких звонков и рекомендует игнорировать подобные предложения.

Полиция просит сообщать о подобных звонках на инфолинию Департамента полиции погранохраны 612 3000 в рабочие дни с 9 до 17 часов или через сайт https://cyber.politsei.ee/.

Никогда не говорите незнакомцам данные своей ID-карты, CVC код кредитной карты, пин-коды или другую личную информацию.

Если вы стали жертвой мошенничества, обязательно обратитесь в полицию.