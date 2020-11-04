Полиция и Финансовая инспекция предупреждают о новой схеме телефонных мошенников(1)
Полиция и Финансовая инспекция предупреждают о звонках от мошенников с номера 6970028, поступающих якобы от имени Финансовой инспекции.
Полиция и Финансовая инспекция предупреждают о звонках от мошенников с номера 6970028, поступающих якобы от имени Финансовой инспекции.
Раздается звонок с номера 6970028 и говорящий по-русски мошенник рассказывает, что у вас открыт счет для обмена валют, а затем предлагают закрыть его в качестве отдельной услуги.
Финансовая инспекция предупреждает, что ее сотрудники не делают таких звонков и рекомендует игнорировать подобные предложения.
Полиция просит сообщать о подобных звонках на инфолинию Департамента полиции погранохраны 612 3000 в рабочие дни с 9 до 17 часов или через сайт https://cyber.politsei.ee/.
Никогда не говорите незнакомцам данные своей ID-карты, CVC код кредитной карты, пин-коды или другую личную информацию.
Если вы стали жертвой мошенничества, обязательно обратитесь в полицию.
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