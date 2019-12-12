Полиция Эстонии просит у Швеции помощи для задержания мужчин, угрожавших Кае Каллас расправой

Полиция сообщила, что в ходя расследования выяснилось, что за профилем в Facebook, откуда поступали угрозы Кае Каллас, могут стоять трое человек. Хотя производство о проступке не было инициировано, полиция хочет пообщаться с этими мужчинами.

До этого полиция проконтролировала несколько человек, адресов и номеров телефона. Выяснилось, что стоящие за профилем в Facebook мужчины 1974, 1949 и 1988 годов рождения на данный момент находятся на территории Швеции.

Угрозы Кае Каллас



Председателю Партии реформ Кае Каллас в ноябре поступила угроза убийством. В связи с этим политик подала заявление в полицию. Угрожавший Каллас мужчина сказал, что за этим стоят 20-30 людей с тюремным менталитетом.

"Мы найдем тех, кто придет и раз…ет тебя сначала в хлам, и тогда посмотрим, что еще с тобой можно будет сделать, но эта хрень не может больше продолжаться. Ты считаешь, что находишься за гранью безнаказанности. А мы тебе скажем, что нет", — написал Каллас угрожавший ей человек.

"В Эстонии скоро начнут происходить вещи, которые еще никогда не происходили. Ты — приоритет в списке. Твое раз…анное тело и фото этого пойдут по всей Эстонии и по миру", — пообещал неизвестный.

Он также отметил, что Эстония — маленькая страна, как и весь мир, поэтому Каллас может и не думать, что угрозы не воплотятся в жизнь.

"Ты, шавка, получишь то, что заслуживаешь, и за этим стоят 20-30 людей с тюремным менталитетом. Ты уничтожаешь правовое государство, поэтому мы готовы подкараулить тебя во дворе и прикончить", — завершил он свою угрозу.