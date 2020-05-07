Полиция до сих пор не нашла пропавшую Екатерину с одномесячным сыном. Поиски продолжаются

Женщина ушла 5 мая в полдень из медицинского учреждения в Мустамяэ. Скорее всего с ней находится и ее ребенок. Екатерина может нуждаться в посторонней помощи.

Полиция проверила место жительства Екатерины и другие возможные адреса, но пока ее местонахождение установить не удалось.



"Полиция несколько раз проверила разные связанные с Екатериной адреса, но ни женщину, ни ее ребенка пока не удалось найти. Мы продолжаем их поиски", сообщила 7 мая молодежный полицейский Ляэне-Харьюского уезда Лийна Соодла.

Екатерина может находиться в Таллинне в Ласнамяэ, а также в районах Клоога и Эмари.

Она может быть с зелено-бежевой детской коляской с черной ручкой.

Всех, кто видел Екатерину или имеет информацию, где может находиться она или ее ребенок, полиция просит позвонить по номеру 112.