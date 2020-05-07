Полиция до сих пор не нашла пропавшую Екатерину с одномесячным сыном. Поиски продолжаются(17)
7 мая полиция попросила помощи в поисках 29-летней Екатерины и ее одномесячного сына. В последний раз Екатерину видели 6 мая в Ласнамяэ.
7 мая полиция попросила помощи в поисках 29-летней Екатерины и ее одномесячного сына. В последний раз Екатерину видели 6 мая в Ласнамяэ.
Женщина ушла 5 мая в полдень из медицинского учреждения в Мустамяэ. Скорее всего с ней находится и ее ребенок. Екатерина может нуждаться в посторонней помощи.
Полиция проверила место жительства Екатерины и другие возможные адреса, но пока ее местонахождение установить не удалось.
"Полиция несколько раз проверила разные связанные с Екатериной адреса, но ни женщину, ни ее ребенка пока не удалось найти. Мы продолжаем их поиски", сообщила 7 мая молодежный полицейский Ляэне-Харьюского уезда Лийна Соодла.
Екатерина может находиться в Таллинне в Ласнамяэ, а также в районах Клоога и Эмари.
Она может быть с зелено-бежевой детской коляской с черной ручкой.
Всех, кто видел Екатерину или имеет информацию, где может находиться она или ее ребенок, полиция просит позвонить по номеру 112.
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