28.09.2020, 15:50
Полиции сообщили о трупе в мусорном контейнере. Когда приехал патруль, "труп" ожил
Лыунаская префектура на выходных получила тревожное сообщение о том, что в одном из мусорных контейнеров в Тарту обнаружен труп, пишет полиция в Twitter. Однако у этой истории необычный конец.
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