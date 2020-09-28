28.09.2020, 15:50

Полиции сообщили о трупе в мусорном контейнере. Когда приехал патруль, "труп" ожил

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Prügikastid Nõmmel
Prügikastid NõmmelFoto: Hendrik Osula

Лыунаская префектура на выходных получила тревожное сообщение о том, что в одном из мусорных контейнеров в Тарту обнаружен труп, пишет полиция в Twitter. Однако у этой истории необычный конец.

Когда полицейский патруль прибыл на место, то "труп" чудесным образом ожил. Мужчина спросонья ворочался в контейнере и заявил полицейским, что ему просто нравится здесь спать и ничья помощь ему не нужна.

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