Полиции сообщили о трупе в мусорном контейнере. Когда приехал патруль, "труп" ожил

Когда полицейский патруль прибыл на место, то "труп" чудесным образом ожил. Мужчина спросонья ворочался в контейнере и заявил полицейским, что ему просто нравится здесь спать и ничья помощь ему не нужна.

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