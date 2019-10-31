31.10.2019, 13:46

Полиции пришлось применить электрошокер при задержании пожилого мужчины

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Öö politseinikuna
Öö politseinikunaFoto: Argo Ingver

30 октября около 19 часов полиция получила вызов в квартиру на улице Теллисе в Йыгева, где пьяный 70-летний мужчина ударил свою жену.

По прибытии полицейских мужчины уже не было в квартире. Они заметили мужчину недалеко от дома и обратились к нему, на что он разозлился и ударил одного из стражей порядка. Полицейские велели ему успокоиться и прекратить махать кулаками, но мужчина не послушался, и для того, чтобы его успокоить, пришлось использовать электрошокер.

Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого и доставила в участок. Пострадавшему полицейскому оказали первую помощь, после чего он продолжил службу.

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