Полицейским пришлось вызволять мужчину из туалета

В ночь на воскресенье в Центр тревоги позвонил мужчина, который оказался взаперти в туалете, расположенном в коридоре старого дома, пишет rus.err.ee.
"Мужчина звал на помощь, но никто не слышал. Хорошо, что он взял с собой телефон. В тот момент было не так много вызовов, и один патруль по дороге заехал к мужчине", — написали сотрудники Лыунаской префектуры на своей странице в Facebook.
Выяснилось, что в двери туалета сломалась защелка. Патруль помог мужчине выбраться на свежий воздух.
"Если с вами случится похожая беда, прокрутите в телефонной книжке номера людей, которые могли бы вам быстро помочь. Полиция и другие оперативные службы, особенно по выходным, спешат на помощь тем, кто действительно находится в опасности", говорится в публикации.
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