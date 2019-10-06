Полицейским пришлось вызволять мужчину из туалета

"Мужчина звал на помощь, но никто не слышал. Хорошо, что он взял с собой телефон. В тот момент было не так много вызовов, и один патруль по дороге заехал к мужчине", — написали сотрудники Лыунаской префектуры на своей странице в Facebook.

Выяснилось, что в двери туалета сломалась защелка. Патруль помог мужчине выбраться на свежий воздух.

"Если с вами случится похожая беда, прокрутите в телефонной книжке номера людей, которые могли бы вам быстро помочь. Полиция и другие оперативные службы, особенно по выходным, спешат на помощь тем, кто действительно находится в опасности", говорится в публикации.